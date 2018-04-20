Во время пожара в Кемерово погибли 60 человек, а не 64 - СК РФ

Следственный комитет Российской заявил, что из-за пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 60 человек, а не 64, как сообщалось ранее.

Об этом свидетельствуют результаты генетических экспертиз и проверки обращений о пропавших без вести, говорится в сообщении пресс-службы.

Эксперты опознать всех погибших. Были выданы разрешения о захоронении 37 тел. Еще 23 разрешения были предоставлены ранее.

Напомним, 25 марта в центре российского города Кемерово загорелся торгово- развлекательный центр "Зимняя вишня". Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли 64 человека.

Районный суд города Кемерово 31 марта арестовал гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" - собственника ТРЦ "Зимняя вишня" - Юлию Богданову. По версии следствия, подчиненные Богдановой неоднократно сообщали ей о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер.

На третий день после пожара в ТРЦ в Кемерово приехал Путин. На площадь перед торговым центром, где произошел пожар, не пускают никого. Все - чтобы Путин мог возложить там цветы. А на улицы тем временем вышли тысячи людей. Они не верят официальной статистике, согласно которой в огне погибли 64 человека, четыре десятка из которых - дети.