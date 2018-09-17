Во время стычек под Генпрокуратурой пострадали семь полицейских

Во время беспорядков на акции в понедельник у здания Генеральной прокуратуры Украины пострадали семь работников правоохранительных органов, заявили в полиции Киева. По фактам событий под ГПУ начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органаи хулиганство.

"Согласно представленной в КГГА заявки киевской городской организации одной из политических партий, под зданием Генеральной прокуратуры Украины сегодня проходила акция протеста. Во время мероприятия активисты расписали стены здания, а затем агрессивно настроенные участники пытались попасть в помещение, применили газовые баллончики, а затем возникла потасовка с сотрудниками полиции, которые обеспечивали правопорядок. Во время конфликта пострадало несколько правоохранителей, оказать помощь которым не было возможности из-за людей, которые штурмовали помещения. Затем участники акции сделали коридор - и полицейские отступили. Пострадавшим полицейским оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении ведомства.

В полиции добавили, что участник акции пытались повредить входные двери админздания, а из помещения применили огнетушители. В ответ активисты начали бросать по окнам камнями и брусчаткой.

На месте продолжают нести службу полицейские, в том числе сотрудники полиции диалога, которые призывают участников акции соблюдать действующее законодательство и выражать свою позицию мирным путем.

Как сообщалось, возле здания Генеральной прокуратуры в Киеве в понедельник утром произошли столкновения между силовиками и представителями националистических движений, которые проводят под зданием митинг на защиту уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, которого экстрадировали в Россию по запросу ФСБ РФ.

Генпрокуратура Украины по запросу ФСБ 12 сентября выдала российским властям Тимура Тумгоева. Командир добровольческого батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский подтвердил, что Тумгоев является бойцом его подразделения и с 2017 года принимал участие в боевых действиях в зоне АТО/ООС,. Решение об экстрадиции подписал заместитель генпрокурора Евгений Енин.