Во вторник температура в Киеве побила 82-летний рекорд

Во вторник, 17 декабря, температура воздуха в Киеве превысила максимальный рекорд для этого дня с 1937 года.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеостанции, 17 декабря после полудня столбик термометра поднялся до +10,4°С, что на 1,7°С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, в Киеве есть большая вероятность превышения максимальнальнои и среднесуточной температуры воздуха в среду, 18 декабря.