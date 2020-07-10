Водію вантажівки виписали рекордний штраф – €6,5 тис.

У Києві оштрафували водія вантажівки, який віз маже на 22 т більше, ніж дозволено законодавством. Машина важила понад 61 т.

У пункті зважування на Столичному шосе правопорушнику виписали рекордний штраф - 6,5 тис. євро, повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Водій їхав з Київської області на Полтавщину.

Комплекси габаритно-вагового контролю працюють у цілодобовому режимі на всіх в'ïздах до столиці: 36-му км. траси Київ-Чоп, 7-му км. траси Київ-Одеса, с. Проліски по вул. Броварській, перетині вул. Кільцева і Г.Барського та на Столичному шосе.

В Україні почали встановлювати перші сучасні комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ("Зважування у русі") для захисту доріг від руйнування. До кінця року їх має бути понад 50. Завдяки їм зважувати вантажівки можна буде без необхідності зупиняти авто та з автоматичним надсиланням штрафу, якщо є порушення.