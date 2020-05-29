Vodafone повідомив про збої в роботі: дзвінки недоступні

В Україні виникли технічні проблеми зі зв'язком мобільного оператора Vodafone. Голосові послуги недоступні в окремих містах.

Про це повідомили у прес-службі Vodafone.

Наголошується, що проблеми пов'язані лише з голосовим зв'язком, робота інтернету повинна бути доступна.

"Друзі, протягом останньої години в окремих містах можуть бути недоступні голосові послуги. Ми маємо непередбачені технічні проблеми, але вже працюємо над їх оперативним рішенням. Зараз проблема стосується безпосередньо голосового зв'язку, інтернет-мережа повинна працювати у звичайному режимі. Тому поки просимо вас користуватися мессенджерами і іншими засобами зв'язку", - йдеться в повідомленні.

У відповідь на запит кореспондента РБК-Україна в компанії повідомили, що найближчим часом робота голосового зв'язку повинна бути відновлена.

"На даний момент інженери компанії активно працюють над вирішенням проблеми. Сподіваємося, найближчим часом штатна працездатність голоси буде відновлена", - повідомили в Vodafone.