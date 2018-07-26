Водителя Hummer, который насмерть сбил девочку, взяли под стражу на два месяца

Сегодня, 26 июля, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения 23-летнему водителю Hummer, который насмерть сбил 10-летнюю девочку.

Кирилл Островский будет находиться под стражей до 21 сентября 2018 года без права залога.

Прокуратура просила для подозреваемого содержание под стражей, опасаясь, что он может скрыться от следствия или оказывать влияние на участников процесса. Защита просила смягченной меры пресечения в виде ночного домашнего ареста - адвокаты заявили, что их подзащитный не скрывался с места происшествия и пытался оказать помощь погибшей.

Напомним, 24 июля около 22:30 на бульваре Леси Украинки 23-летний водитель на Hummer сбил на регулируемом переходе 10-летнюю девочку. Авто двигалось на красный сигнал светофора. Девочка умерла в карете скорой.

Задержанному объявили подозрение по статьям "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего" и "оставление в опасности". По версии отца Кирилла Островского, девочка выскочила на дорогу очень резко во время смены сигналов светофора, его сын пытался затормозить, но вероятно не сработали тормоза.