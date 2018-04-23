Водоснабжение Авдеевки восстановлено

Донецкой области восстановлено водоснабжение населения в г.Авдеевка, с.Ласточкино и с.Орловка в полном объеме.

Как сообщает в понедельник пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, накануне в воскресенье, 22 апреля, в 15:30 от диспетчера Авдеевского ПУ ВКХ коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" поступило сообщение о том, что в 15:10 открыта задвижка водопровода из Донецкой фильтровальной станции (которая находится в так называемой "серой зоне") на г.Авдеевка, производится заполнение системы и пополнение резервуара.

"По состоянию на 5:00 23 апреля водоснабжение населения г.Авдеевка (22 тыс. человек), с.Ласточкино и с.Орловка Ясиноватского района (1,5 тыс. человек) возобновлено в полном объеме", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 18 апреля работа ДФС была приостановлена, что повлекло прекращение подачи воды в Авдеевку и ряд других населенных пунктов.

19 апреля остатки воды из системы ДФС поступали в резервуары Авдеевки для подачи населению.

Утром 20 апреля в аккаунте МинВОТ в Твиттере появилось сообщение следующего содержания: "По состоянию на утро 20.04 прекратилось поступление воды к потребителям Авдеевки, которая поступала самотеком после остановки ДФС. Предусмотрена подача воды из местного резервуара, запасов которого хватит на 4 дня".

Вместе с тем, в обнародованном МинВОТ в пятницу вечером сообщении говорилось: "На сегодня вода для г.Авдеевка поступает из запасов, хранящихся в углубленном резервуаре. Это дает возможность подавать воду в жилые дома дважды в день по 4:00 до 22 апреля включительно".

В воскресенье, 22 апреля, в обед П.Жебривский сообщил, что оперативные службы запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. После этого вода будет закачиваться на Авдеевку и к вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена.