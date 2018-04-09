"Водяная Пасха": 10 интересных фактов об Обливном понедельнике

Пасха-2018 в самом разгаре, ведь в празднике фигурирует не только Светлое Воскресенье, но и такая народная веселая традиция, как Обливной понедельник. О нем АиФ.ua подготовил 10 фактов и с удовольствием рассказывает.

Погода в Украине на поминальные дни после Пасхи Обливной понедельник - традиция, которую до сих пор чтут на западе Украины. Все потому, что весна - пора любви, а обливной понедельник - такая себе шутливая форма признания в чувствах. Пасха, как известно, не кончается воскресеньем и длиться еще несколько дней. И если люди постарше поминают усопших, то молодежь вовсю веселиться в обливной понедельник. 10 фактов из истории, традиций и обрядов АиФ.ua рассказывает в своем материале!

Факт No1 Обливной понедельник - когда?

Обливной понедельник празднуют на следующий день после Пасхи. В этом году он выпадает на 9 апреля и открывает Светлую или Пасхальную неделю. При этом название дано не только в честь главной традиции - обливания водой, но и потому, что каждый день пасхальной недели имел свое название. К примеру, понедельник - обливной, вторник - купалища, среда - хороводница, Навский четверг, пятница - прощеная, суббота - хороводицы, воскресенье - поминальное.

Факт No2 Почему остаться сухой - позор?

Прежде всего, стоит рассказать о главной традиции праздника. В этот день принято обливать водой из тазика, кадки, даже кружки тех людей, которые нравятся. Издревле парни обливали понравившихся девчат и родители даже радовались, когда их дочь приходила домой совершенно мокрой - значит, есть надежда на свадьбу и можно готовить приданное.

Сегодня облить - означает "полюбить", а если девочка пришла с обливного понедельника совершенно сухой, это считается позором, значит - она не может влюбить в себя кавалера.

Факт No3 Как можно откупиться от обливания?

Шутки шутками, а здоровье, особенно несколько веков назад, было довольно хрупким. Тем более, что погода в апреле очень переменчивая. Поэтому для девушек существовал способ "откупиться" от обливания. С утра, выходя из дома, родители давали девушке корзинку с писанками и крашанками, чтобы она ими могла откупиться от парней.

Если корзинка к вечеру была пустой - это очень хороший знак, значит - желающих облить было много.

Что положить в пасхальную корзину? Факт No4 Как еще праздновать?

Не только для незамужних этот понедельник считается праздником. Люди женатые окунались в водоемы, чтобы смыть грехи, обливали скотину, чтобы она была здоровой и даже ценные вещи - считалось, что таким образом есть шанс приумножить богатство. Облить водой замужнюю женщину означает "очистить ее" и пожелать доброго здоровья.

Кстати, в этот день также не забывали усопших и поливали их могилы водой (особенно самоубийц и утопленников) - считалось, что они отвечают за дождь и могут предотвратить засуху.

Факт No5 Водные баталии

Сегодня Обливной понедельник очень шумно и весело празднуют во Львове, причем - при любой погоде, даже если на улице ноль градусов. Если погода теплая - обливают из тазиков, если же холодно - хотя бы брызгают из чашки. К слову, иногда в воду добавляют святой воды, таким образом желая доброго здоровья. "Поливка" во Львове проходит с 12:00 до 15:00. В празднике могут принять участие все львовяне и гости города, а за порядком как обычно, будут следить полицейские. Надеемся, их никто не обольет!

Факт No6 Праздник в три дня

Пасха 2018: раскрываем четыре правила безопасного выхода из Великого поста В некоторых регионах Украины Обливной понедельник длиться не один, а сразу несколько дней. В первый день парни обливают девушек, во второй - наоборот, а в третьих они все вместе шутят над прохожими. Кроме того, обливали домашних животных и больных. Больных эпилепсией, желтухой и лихорадкой обливали водой неожиданно, причем предварительно над ней читали молитву или обмывали ею иконы и серебряные предметы. Если подозревали, что на человека наслали порчу (сглазили), то перед тем как его облить, воду пропускали через щеколду.

Кстати, считалось, что если на третий день обливать водой ведьму, она потеряет свои силы до самого Рождества.

Факт No7 Подарки в Обливной понедельник

Как и на саму Пасху, в этот день принято ходить в гости к крестным родителям, а тем в свою очередь, следует приготовить для крестников подарки. Бывает, что и крестники готовят подарки для своих крестных. В этот день принято собираться за шумным столом и радоваться.

Факт No8 Сваты на Пасху

В народе принято, что будущие муж и жена обсуждают свадьбу с родителями накануне Пасхи. Кроме того, именно на следующий день после Пасхи - в Обливной понедельник, родители жениха идут "в сваты" - то есть, свататься к невесте в дом. Подобный обычай связан с тем, что время Пасхи - это время, когда Бог пристально наблюдает за людьми, а значит брак совершается "под божьим благословением".

Факт No9 Чего нельзя делать

В Обливной понедельник нельзя ругаться и сквернословить, а также - не рекомендуется сплетничать, иначе вода со сплетницы потечет грязная. Кроме того, в этот день не желательно долго спать и допускать плохие мысли. Лучше всего - веселиться и отдыхать.

Факт No10 Бьем в колокола

Всем известно, что колокола в церквях перед Пасхой не звучат всю неделю, а лишь в воскресенье, при заутрене молитве, они вновь оглашают окрестности звоном. Но именно в Обливной понедельник в колокола могут звонить парни, причем - в любой мелодии и тональности.

Представляете, какой звон стоит в ушах горожан?

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