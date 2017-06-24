Военнослужащий за содействие "ДНР" приговорен к 9 годам лишения свободы

Дзержинский городской суд Донецкой области признал виновным и.о. командира взвода снайперов одной из воинских частей в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 408 УК Украины.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры сил антитеррористической операции, старшина в марте 2016 года, находясь в г. Дзержинск Донецкой области, с целью причинения вреда обороноспособности Украины, способствовал террористической организации "ДНР".

В частности, осужденный неоднократно по телефону связывался и в дальнейшем встречался с боевиком с позывным "Ветер" с перспективой его перехода на сторону противника, передавал последнему информацию о силах и средствах, места нахождения военных подразделений Вооруженных сил Украины для корректировки артиллерийского огня по позициям сил АТО. А также передал на временно неподконтрольную территорию тепловизор.

Суд учел все обстоятельства и приговорил злоумышленника к 9 годам лишения свободы с лишением воинского звания.