Военный корабль США зашел в Черное море.

Американский эсминец "Росс" зашел в акваторию Черного моря. В России не замедлили с реакцией - за действиями миноносца США пристально следят.

Эсминец зашел в акваторию моря в 17:30 в воскресенье, 23 февраля, сообщает российский "Интерфакс".

Силы и средства Черноморского флота начали слежку за действиями американского корабля. Его тип - эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием. Что это за корабль

Эсминец "Росс" оборудован крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис". Он расположен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота.

Корабль является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

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