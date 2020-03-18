Военный пенсионер госпитализирован в Киеве с подозрением на коронавирус

Главный военный клинический госпиталь выявил коронавирус у пенсионера Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

17 марта в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" обратился пенсионер Минобороны. Мужчина рассказал, что он контактировал со своим другом с ОРВИ, при этом к последнему накануне приезжали дети, живущие за границей.

"Учитывая указанное и выявленные симптомы, военному пенсионеру сделали два экспресс-теста по проверке на возможное заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19, один из которых дал положительный результат", - говорится в сообщении.

Информация о пациенте была передана в Киевский городской лабораторный центр для установления круга возможных контактных лиц.

Пациента изолировали в специальном боксе клиники. Для подтверждения предварительного диагноза у него взяты биологические пробы на заболевание острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом COVID-19, которые отправлены в Киевский городской лабораторный центр. Результаты будут в течение трех рабочих дней.

Состояние здоровья пациента удовлетворительное, ему предоставляется симптоматическое лечение. Он находится под постоянным контролем с соблюдением строгого противоэпидемического режима.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 18 марта в Украине до сих пор зафиксировано 14 случаев инфекции COVID-19, из которых два - летальных.