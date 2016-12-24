Военный ранен, четверо контужены за сутки на Донбассе

За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе один украинских военнослужащий получил ранение, четверо были контужены.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге.

Напомним, с воскресенья, 18 декабря, на Светлодарской дуге шли ожесточенные бои. Там погибли восемь украинских военных.

Всеобъемлющее, устойчивое, бессрочное прекращение огня должно было начаться с 00.00 24 декабря в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске. Однако боевики продолжили открывать огонь из стрелкового оружия.