Военным на Донбассе за полгода выплатили более 20 миллионов гривен - Наев

За время проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные получили 22,5 миллиона гривен, в основном за участие боевых действиях. Об этом сообщил командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, меньше всего из общей сумы пришлось на премии за уничтоженную технику.

"С начала проведения операции Объединенных сил выдано 97 приказов на выплату денежных вознаграждений в ООС на общую сумму 22,5 млн грн. Из них более 1,5 млн грн выплачено за уничтожение вражеской техники, за участие в боевых действиях - более 17 млн грн. И более 2,8 млн грн - за выполнение задач", - сказал Наев.

Как известно, операция Объединенных сил на востоке Украины стартовала с 1 мая, заменив Антитеррористическую операцию (АТО).

Отметим, что не зря украинским воинам платят, так как успехи себя не заставили ждать. Как рассказывал советник президента Украины Юрий Бирюков, две три "серой зоны" на Донбассе взяты под контроль Украины.

Напомним, недавно стало известно, что украинская армия вошла в ТОП-10 сильнейших в Европе. Престижный рейтинг военной мощи стран учитывает как численность армии, так и ее техническое оснащение, а также логистические и промышленные возможности страны.

Отметим, что Украина не только взялась за армию, но и за самих военнослужащих. В следующем году планируется увеличение зарплат и больше денег на вооружение. Читайте подробней, сколько выделят на армию в 2019 году.