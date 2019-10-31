Война на Донбассе: противник накрыл огнем подразделения ВСУ из запрещенного вооружения

Сегодня, 31 октября, в штабе Объединенных сил сообщили о новой эскалации в зоне линии разграничения на Донбассе, несмотря на процесс разведения сил.

По последним данным из штаба, боевики незаконных вооруженных формирований в течение суток, 30 октября, атаковали подразделения военнослужащих Украины 19 раз.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов.

В штабе отмечают, что усиление боевой активности российских наемников замечена в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", где террористы совершили 13 из 19 обстрелов.

Сообщается, что враг дислоцировал свои силы для ведения обстрелов украинской стороны вблизи населенных пунктов: Красногоровка, Водяное, Новотошковское, Зайцево, Луганское, Южное, Троицкое, Орехово, Новолуганское.

Позже в штабе ООС сообщили, что украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) передает, о совершении российскими оккупационными войсками 7 обстрелов с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм.

Обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Крымское (4 раза), Новотошковское, Зайцево, Северное и Орехово. Всего противник выпустил 8 мин из минометов калибра 120 мм и 39 мин из минометов калибра 82 мм.

"Украинская сторона в СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении штаба ООС

Также в штабе ООС сообщили, что вчера, 30 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала этих суток противник огневой активности не проявлял. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

ASPI 2019.

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