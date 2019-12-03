Волонтера Марусю Зверобой повторно вызовут на допрос в ГБР

Волонтерку Марусю Зверобой, которую подозревают в причастности к угрозам убийства в отношении Президента Владимира Зеленского, вызовут на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) повторно.

Об этом рассказала спикер ГБР Анжелика Иванова в комментарии "Громадському".

Спикер пояснила, что Зверобой вызывали на допрос 2 декабря. В этом здании она была, но на сам допрос не пришла.

"Она была в здании Государственного бюро расследований, однако на сам допрос не пришла... Ее вызывали для проведения следственных действий", - отметила Иванова.

Когда именно волонтерку вызовут на допрос в ГБР, Иванова не уточнила.

Сама Зверобой говорила, что в здании ГБР ходила со следователями в канцелярию, чтобы узнать о своем статусе в деле, по которому ее вызвали на допрос.

Напомним, 26 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Генпрокуратуру подозрение по статье Уголовного кодекса Украины "Угроза убийством в отношении президента Украины" народному депутату от "Европейской Солидарности" Софии Федине и волонтеру Марусе Зверобой.

28 ноября утром в дом активистки и волонтера Маруси Звиробий в городе Калиновка пришли с обыском детективы Государственного бюро расследований. В ГБР сообщили, что при обыске дома у волонтера Маруси Зверобой изъяли три единицы оружия. По ее словам, во время обыска у нее забрали оружие, флешку и телефон.

Государственное бюро расследований пригласило волонтера, участницу боевых действий Марусю Звиробий на допрос в понедельник, 2 декабря, на 11:00. Перед приходом на допрос волонтера Маруси Зверобой под зданием Государственного бюро расследований (ГБР) усилили охрану.

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