Волонтери "Станції Харків" почали приймати людей, які виїхали з Донбасу

Громадська організація "Станція Харків" відновлює роботу офісу у зв'язку зі зверненнями людей, які через обстріли покинули Донецьку та Луганські області.

Першими до волонтерів звернулася подружня пара зі Станиці Луганської, повідомила Суспільному співзасновниця "Станції Харків" Алла Фещенко.

"Жінка з чоловіком добиралися самостійно. Їм пощастило, в них машина. Змогли вибратися, а їхні родичі, куми з чотирма дітьми, не можуть вибратися зі Станиці Луганської", — розповіла волонтерка.

За її словами, люди перелякані, у пригніченому стані.

Загалом на цей момент до волонтерів звернулися до 10 людей, розповіла співзасновниця "Станції Харків" Юлія Конотопцева: "Ми зрозуміли, що немає евакуації централізованої. Люди звертаються щодо виїзду і ті, хто власними силами виїхали до Харкова. Нині до десятка таких".

"На сторінці ми оприлюднили графік чергувань. У цей час люди можуть звертатися, які не можуть подзвонити чи не знають наших гарячих ліній. Гарячі лінії теж працюють, на сторінці у Facebook вони є. У час, коли ми чергуємо, люди можуть прийти. Якщо в нас на той момент буде та допомога, яка їм потрібна — продукти харчування, речі, ковдри — ми видаємо одразу. Якщо ні, то слухаємо історію, приймаємо заявку і шукаємо, чим людині допомогти", — пояснює волонтерка.

Зазвичай люди потребують продуктів, ковдр, речей. "Все те саме, що в 2014-му році", — каже Фещенко.

Вона додає, що нині організація не готова допомагати в поселенні, якщо люди звертатимуться масово: "Єдине, що можемо — при заявці, якщо така потреба є, то ми можемо допомогти шукати житло".

Суспільне звернулося до пресслужб Харківської ОДА та міськради щодо можливостей у розміщенні людей, але відповіді на цей час не отримало.

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