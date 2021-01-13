ВООЗ виявила в Україні п'ять мутацій коронавірусу

Зі Всесвітньої організації охорони здоров'я надійшла інформація про те, що на території України присутні п'ять мутацій коронавірусу. Про це повідомила директор Львівського обласного лабораторного центру, епідеміолог Наталія Іванченко на брифінгу, передає "Укрінформ".

"На Львівщині не визначають різновиди коронавірусу, але позитивні зразки направляються до Києва, до Центру громадського здоров'я, і вони для проведення секвенування ці зразки відправляють до референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. Звідти надійшла інформація, що в Україні виявлено п'ять генотипів коронавірусу", - повідомила епідеміолог.

За її словами, зокрема, на Львівщині циркулює вірус лінії о 1.1, тобто китайського походження.

Разом з тим, дослідниця запевнила, що "британського" різновиду коронавірусу, що відрізняється високою заразністю, в Україні поки не виявлено.

За словами Іванченко, українські фахівці продовжать відправляти до референс-лабораторії ВООЗ подальші зразки, щоб дізнатися, які саме генетичні зв'язки відбулися і чи з'явився у Львівській області "британський" зразок коронавірусу.

Епідеміолог додала, що таке дослідження є дуже спеціалізованим і коштує дорого.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар країна Віктор Ляшко заявив, що Україна 19-21 січня направить до лабораторії ВООЗ на базі клініки "Шаріте" в Берліні перші зразки, відібрані в країні для виявлення британського штаму Covid-19.

В середньому в 2021 році Україна направлятиме до лабораторії ВООЗ 150-200 зразків на місяць для визначення "британського" штаму.

Як відомо, "британську" мутацію коронавірусу вже виявили у понад 40 країнах світу. Цей різновид Covid-19 є на 70% більш заразним, у порівнянні із первинним варіантом.

