ВООЗ заявляє про новий антирекорд COVID-19 - понад 230 тисяч випадків за добу

13.07.2020 03:53

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про новий антирекорд зараження коронавірусом - уперше з початку пандемії за добу інфікувалися понад 230 тисяч осіб.

Про це інформує DW.

"Всесвітня організація охорони здоров'я в неділю, 12 липня, повідомила про рекордну добову кількість нових випадків зараження коронавірусом, підтверджених у світі. За даними ВООЗ, за останню добу було зафіксовано 230 370 нових інфікувань", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, це дещо більше, ніж попередній антирекорд, про який ВООЗ повідомила 10 липня. Тоді було підтверджено 228 102 випадків COVID-19.

За даними ВООЗ, найбільше нових випадків за останню добу зафіксовано в США, Бразилії, Індії та Південній Африці.

Як повідомлялося, за останніми даними порталу Worldometer, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 13 млн осіб. Унаслідок хвороби померли 571 тис. пацієнтів, одужали - понад 7 млн 573 тис.