Восстановить утерянные водительские права теперь можно онлайн

Отныне в Украине можно заказать замену водительского удостоверения через электронный кабинет водителя.

Как информирует пресс-служба МВД, глава ведомства Арсен Аваков рассказал, что граждане смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.

"Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн-заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронный кабинет водителя - с помощью квалифицированнй электронной подписи (КЭП), которую очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id", - сказал Аваков.

Министр отметил, что МВД является лидером в деле диджитализации государственных сервисов для граждан. Это значительно минимизирует время и силы, которые граждане тратят на получение услуг.