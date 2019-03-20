"Вот и сказочке конец": Шнуров объявил о роспуске "Ленинграда"

45-летний фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров объявил о завершении творческой деятельности своего музыкального коллектива, который просуществовал на российской эстраде чуть больше 22 лет. Об этом музыкант сообщил поклонникам на своей странице в Instagram, опубликовав стихотворение, в котором объяснил причины роспуска группы, по традиции не стесняясь в выражениях.

Двадцать лет одно и то же.

Сочиняю я х* * *ю.

Вы подумали, быть может,

Что кого-то я виню?

Нет. Сам выбрал этот стиль

Баснословного угара.

Жег, как мог шнура фитиль,

И в эпоху "Ягуара",

И во времена пост-спайса.

Странно, но все жив нахал.

Дорн вопил, мол не стесняйся,

Не стесняясь я бухал.

Все "иметь" в предельном смысле,

З* * * * * * я я уже,

И пришел к нехитрой мысли,-

Раж уходит в тираже.

Быть в витрине зоопарка,

Это та еще запарка;

Ряженым орангутангом,

Танцевать потешно танго,

Под свои стишки и песни,

А про выходной забудь.

Хочешь лопни, хочешь тресни,

Выдай людям что-нибудь.

Может к черту эту тему?

Ты, как думаешь, скажи.

Встроиться пора в систему,

И наладить свою жизнь?

Задал сам себе вопрос.

Может я уже подрос?

- написал Сергей.

Шнуров признался, что принял решение уйти со сцены и распустить группу, потому что за эти годы устал от эстрады. Вместе с тем полностью прощаться с музыкой Сергей не намерен. По его собственным словам, он продолжит пробовать себя в разных музыкальных стилях: "силы будут - буду в блюзе, рейве, роке, польке, джазе, самый старый из задир".

Также артист дал поклонникам надежду на то, что когда-нибудь он снова соберет группировку, однако пока он даже об этом не задумывается.

Я за всех ругался матом.

Бог не сдаст, свинья не съест.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, -

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец.

- подытожил Шнуров, который в прошлом году успел развестись с третьей женой Матильдой и снова жениться на светской львице Ольге Абрамовой.

Известно, что прощальный концертный тур группы "Ленинград" начнется в июне и продлится до середины октября: за это время коллектив даст концерты в Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде и других крупных городах России. Последний концерт символично пройдет в Санкт-Петербурге - родном городе Сергея.

Фанаты очень эмоционально отреагировали на новость о роспуске группы "Ленинград". К слову, мнения поклонников относительно этого решения Шнурова разделились: одни печально отметили, что группе пока рано завершать свою деятельность, а другие, напротив, сочли этот выход из ситуации очень мудрым и своевременным.

Напомним, что Сергей Шнуров основал группу "Ленинград" в январе 1997 года. За это время музыкальный коллектив, известный своими эксцентричными песнями с большим количеством мата, выпустил 19 альбомов. Примечательно, что в 2008 году Шнуров уже объявлял о распаде "Ленинграда", однако спустя два года коллектив продолжил свою деятельность.

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http://newsmir.info/1630497