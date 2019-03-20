"Вот и сказочке конец": Шнуров объявил о роспуске "Ленинграда"

45-летний фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров объявил о завершении творческой деятельности своего музыкального коллектива, который просуществовал на российской эстраде чуть больше 22 лет. Об этом музыкант сообщил поклонникам на своей странице в Instagram, опубликовав стихотворение, в котором объяснил причины роспуска группы, по традиции не стесняясь в выражениях.
Двадцать лет одно и то же.
Сочиняю я х* * *ю.
Вы подумали, быть может,
Что кого-то я виню?
Нет. Сам выбрал этот стиль
Баснословного угара.
Жег, как мог шнура фитиль,
И в эпоху "Ягуара",
И во времена пост-спайса.
Странно, но все жив нахал.
Дорн вопил, мол не стесняйся,
Не стесняясь я бухал.
Все "иметь" в предельном смысле,
З* * * * * * я я уже,
И пришел к нехитрой мысли,-
Раж уходит в тираже.
Быть в витрине зоопарка,
Это та еще запарка;
Ряженым орангутангом,
Танцевать потешно танго,
Под свои стишки и песни,
А про выходной забудь.
Хочешь лопни, хочешь тресни,
Выдай людям что-нибудь.
Может к черту эту тему?
Ты, как думаешь, скажи.
Встроиться пора в систему,
И наладить свою жизнь?
Задал сам себе вопрос.
Может я уже подрос?
- написал Сергей.
Шнуров признался, что принял решение уйти со сцены и распустить группу, потому что за эти годы устал от эстрады. Вместе с тем полностью прощаться с музыкой Сергей не намерен. По его собственным словам, он продолжит пробовать себя в разных музыкальных стилях: "силы будут - буду в блюзе, рейве, роке, польке, джазе, самый старый из задир".
Также артист дал поклонникам надежду на то, что когда-нибудь он снова соберет группировку, однако пока он даже об этом не задумывается.
Я за всех ругался матом.
Бог не сдаст, свинья не съест.
Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец, -
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец.
- подытожил Шнуров, который в прошлом году успел развестись с третьей женой Матильдой и снова жениться на светской львице Ольге Абрамовой.
Известно, что прощальный концертный тур группы "Ленинград" начнется в июне и продлится до середины октября: за это время коллектив даст концерты в Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде и других крупных городах России. Последний концерт символично пройдет в Санкт-Петербурге - родном городе Сергея.
Фанаты очень эмоционально отреагировали на новость о роспуске группы "Ленинград". К слову, мнения поклонников относительно этого решения Шнурова разделились: одни печально отметили, что группе пока рано завершать свою деятельность, а другие, напротив, сочли этот выход из ситуации очень мудрым и своевременным.
Напомним, что Сергей Шнуров основал группу "Ленинград" в январе 1997 года. За это время музыкальный коллектив, известный своими эксцентричными песнями с большим количеством мата, выпустил 19 альбомов. Примечательно, что в 2008 году Шнуров уже объявлял о распаде "Ленинграда", однако спустя два года коллектив продолжил свою деятельность.
NewsMir.info
http://newsmir.info/1630497