Воздвижение Креста Господня: История праздника, приметы, что нельзя делать

Праздник Воздвижения Креста Господня, который отмечается 27 сентября, для христиан имеет особую важность.

Воздвижение Криста Господня - двунадесятый праздник. С ним связано множество традиций. Поэтому следует знать, что можно, а что нельзя делать в этот день.

История праздника

В четвертом веке царица Елена нашла на Голгофе крест, на котором был распят Иисус. Именно с этим событием и связан праздник. Позже, во время раскопок, археологи нашли пещеру, в которой был похоронен Христос. Она находилась северо-западнее от Иерусалима. Верующие воздвигли там храм Гроба Господня, в котором каждый год сходит благодатный огонь.

Праздник Воздвижения Креста является одним из наиболее древних. Отмечать его стали в год строительства храма. К сожалению, что крест, на котором был распят Иисус, не дошел до наших дней целиком. Тем не менее, разные его части хранятся в самых известных храмах всего мира. А христиане 27 сентября каждого года почитают главный символ своей веры.

Что делать можно?

В этот день необходимо посетить церковь. Если ваш график достаточно плотен и у вас не получается этого сделать, то священнослужители советуют прочитать короткую молитву: "Животворящий Крест Господень, храни меня и семью мою от напасти, от дурного глаза и дела, помоги нам обрести любовь, взаимопонимание и укрепить веру свою. Аминь".

Сделать это можно как на работе, так и дома. Эту простую молитву рекомендуется читать ежедневно, чтобы она хранила вас от всяческих проблем. Также можно прочитать молитву "Символ веры", которая максимально сочетается с сутью самого праздника.

Традиции и обычаи дня

В народе говорили: "На Воздвиженье тепло сдвинется, а холод надвинется. На Воздвиженье осень к зиме быстрее движется". И действительно к этому времени наступала настоящая осень: солнце светит, но уже не согревает своим теплом, дует холодный, порывистый ветер, птицы отлетают в теплые края, а люди достают теплые вещи из сундуков. В этот день происходит третья встреча осени и подходит к концу бабье лето.

По народному преданию, 27 сентября происходит битва между "честью" и "нечестью", одна на другую две силы поднимаются ("воздвигаются"): "свято" и "несвято", правда и кривда. С помощью поднявшегося из земных недр Святого Креста Господнего победу одерживает правда. Так как Крест - символ страданий, то день Воздвижения Креста Господня в народе считался постным.

Что делать нельзя?

Существовало поверье, что на праздник Воздвижение нельзя начинать никаких важных и значительных дел, потому что все начатое в этот день или будет бесполезно и безуспешно, или завершится полным провалом.

Этот день был опасным для походов в лес не только из-за змей, но и из-за оборотней, леших и другой нечисти. По легенде, лешие собирали в одном месте подвластных им зверей для осмотра перед наступающей зимой. Встретившемуся им человеку они могли причинить вред.

Ни в коем случае нельзя ходить в лес: бабушки и дедушки в некоторых населенных пунктах до сих пор верят, что в этот день леший пересчитывает лесных зверей. И человеку такое точно нельзя видеть.

Также нельзя держать дверь открытой: мудрые люди уверяют, что в этот день змеи ищут места для зимовки и могут заползти в любой дом.

ругаться и выяснять отношения с близкими; есть непостную пищу: мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. В этот день все православные соблюдают строгий пост, приправляя ее лишь растительным маслом;

Как и во время большинства церковных праздников, не следует заниматься уборкой и другими домашними делами. Перенесите их на 28 сентября, которое в этом году выпадает на субботу.

Приметы на 27 сентября

Если гуси летят высоко - к большому полноводью, если низко - к малому. Дует северный ветер - лето теплым будет.

Если на Воздвижение змея укусит человека, то ей не уползти в теплые края. Придется ей мерзнуть в зимнюю стужу.

Заморозки с утра - к ранней зиме.

Если погода ясная и теплая, то холода наступят нескоро.

Резко похолодало - весна ранней будет.

Северный ветер - к жаркому лету.

Увидев стаю перелетных птиц, нужно попросить их передать привет усопшим родственников.

Девушкам в лес ходить нельзя, потому что леший украсть может.

На Воздвижение нельзя проходить мимо мест, где когда-то было совершено убийство - нечистый попутать может.

Увидев на земле непонятные следы, нельзя их переходить. Эти следы могут принадлежать лесной нечисти. Кто их перейдет, тот скоро тяжело заболеет.

Человек, заблудившийся в этот день в лесу, должен снять с себя одежду, встряхнуть ее и прочитать молитву. Считается, что это поможет ему найти быстрее дорогу и убережет от встречи с лешим.

По материалам Подробности.ua, Joinfo, РБК-Україна