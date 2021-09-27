Воздвиження Хреста Господнього 2021: народні прикмети і заборони

Один з дванадцяти найбільших свят Православної Церкви відзначається 27 вересня

Православні віруючі відзначають Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього - це повна назва церковного свята, яке пов'язане з припиненням гонінь на християн. Двонадесяте свято відзначається християнами в пам'ять про виявлення хреста, на якому розіп'яли Спасителя Ісуса Христа, і повернення цього хреста з Персії до Єрусалиму у VII столітті.

Оскільки свято Воздвиження нагадувало Христове розп'яття і смерть, то з найдавніших часів стало традицією в цей день дотримуватися суворого посту. Було прийнято 27 вересня вживати в їжу тільки страви з капусти.

У народі це свято називають значно коротше - "Воздвиження".

З цього дня птахи відлітають у теплі краї, настають холоди, "земля на Воздвиження ближче до зими рухається". За народними повір'ями, в цей день не можна ходити в ліс, оскільки на південь не тільки птахи летять, а й повзуть змії, тому прогулянка може бути небезпечною.

Народні прикмети 27 вересня:

Дме холодний вітер - прикмета, що літо буде теплим. Воздвиження осінь назустріч зимі рухає.

На сході місяць окреслює червонувате швидко пропадаюче коло - погода буде ясна і суха.

Гуси високо летять по небу - прикмета, що навесні буде найбільше водопілля, і навпаки.

Якщо журавлі летять повільно і високо, курликаючи на льоту, то осінь буде теплою.

Що не можна робити 27 вересня:

На Воздвиження не можна починати важливі справи, проекти.

Не бажано ходити в ліс. В іншому випадку, це призведе до втрат і інших неприємностей.