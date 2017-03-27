Возле Авдеевки погибли трое украинских военных - штаб АТО

Боевики обстреляли опорный пункт украинских военнослужащих недалеко от Авдеевки, сообщили в штабе АТО.

По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта возле Авдеевки Донецкой области погибли трое украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Обстрел наших позиций на данном направлении велся из минометов калибра 120 мм. Уже в который раз за сутки российско-оккупационные войска, пренебрегая всеми договоренностями, которые были достигнуты в ходе встречи контактной группы в Минске, осуществляют обстрелы наших позиций из тяжелого вооружения фактически по всей линии разграничения", - говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ato.news/posts/1499303920080409

По данным штаба, боевики в течение сегодняшнего дня на разных направлениях обстреливали позиции украинских войск и жилые кварталы из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из переносного реактивного комплекса "Град-П".

Сегодня сообщалось об обстреле Авдеевки из "Градов". С начала суток в зоне АТО были ранены четверо военных.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия идут между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.