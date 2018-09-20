Возле Рады 500 активистов требуют принять закон о защите прав иностранных добровольцев

Они требуют упростить процедуру получения украинского гражданства для иностранцев, которые воевали на стороне Украины и запретить выдачу ветеранов АТО России.

На площади Конституции возле Верховной Рады около 500 человек требуют принять закон о защите прав иностранных добровольцев.

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга требуют принять законопроект No3433, предусматривающий упрощенную процедуру получения украинского гражданства воинами АТО-иностранцами и установление моратория на выдачу ветеранов АТО иностранным государствам (в частности, РФ), и миграционную амнистию.

Также активисты требуют уволить работников Генпрокуратуры, которые выдали по запросу ФСБ России ингуша Тимура Тумгоева.

Большинство активистов держат символику партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины". Также некоторые участники акции держат символику ВО "Свобода" и "Карпатской Сечи".

Сейчас акция проходит без грубых нарушений порядка. На входе на площадь Конституции сотрудники полиции выборочно осматривают вещи людей, которые пытаются попасть на акцию.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Украина по решению ГПУ выдала России уроженца Ингушетии Тумгоева, который обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании, структурно входившем в группировку "Исламское государство" и принимавшем участие в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики.

В ГПУ отметили, что экстрадиция состоялась с соблюдением требований украинского законодательства и международных договоров.

Такое решение возмутило активистов и правозащитников, которые заявили, что Тумгоев в качестве добровольца принимал участие в АТО на Донбассе.