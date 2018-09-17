Возле здания ГПУ против участников акции протеста применили водометы

Возле здания Генеральной прокуратуры в Киеве в понедельник утром, 17 сентября, произошли столкновения между силовиками и представителями националистических движений, которые проводят под зданием митинг на защиту уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, которого экстрадировали в Россию по запросу ФСБ РФ.

Как пишет "Громадське", на месте происшествия присутствуют люди в футболках праворадикальной организации С14 и полиция диалога.

"Пикетируем Генеральную прокуратуру с требованием освобождения заместителя генпрокурора Енина, который подписал разрешение на выдачу России добровольца Тимура Тумгоева. .. Главное, что Украина выдала России врага. Выдала, когда Россия назвала тысячи украинцев такими же террористами, как Тумгоев - Сенцова, Балуха, Сущенко и многих других ... Так, если это не остановить следующим на выдачу может стать каждый из нас!". - написал в Facebook представитель ВО "Свобода" Александр Аронец.

В свою очередь партии "Национальный корпус" заявили, что под стены Генпрокуратуры "взыскали подразделение спецназовцев Нацполиции, среди которых активисты узнают бывших беркутовцев с Майдана".

Участники акции также сообщили, что под ГПУ применили газ и водометы против участников акции. В ответ участники митинга начали бросать в здание брусчатку и разбивать двери.

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