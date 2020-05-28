Вознесіння Господнє: прикмети і заборони у цей день

Щороку на сороковий день після Воскресіння Христового християни відзначають Вознесіння.

Дата припадає на різний день в залежності від того, коли ми святкували Великдень, але завжди в четвер.

Свято Вознесіння святкують, аби згадати про Ісуса Христа та його земне життя. У Святому письмі йдеться, що впродовж 40 днів після свого воскресіння, Господь ще перебував зі своїми учнями, а на сороковий день відвів їх на Оливкову гору також відому як Єлеонську та вознісся на небо перед їхніми очима та сів праворуч Отця.

Духівництво дає поради, як святкувати Вознесіння Господнє. Найкраще - присвятити цей час тихій молитві і згадці про жертву Христа заради людей. У цей день українці традиційно відвідували церкву, ставили свічки за померлих родичів і просили пробачення за завдану кривду сусідам і рідним.

Увечері сім'ї сідали за скромну вечерю без надлишку жирної та калорійної їжі, аби таким чином віддати шану Спасителю. Одну тарілку залишали пустою. За повір'ями, у ніч на п'ятницю духи родичів спускалися на землю грішників і пригощалися їхніми наїдками. Втім, в цей день також важливо остерігатися злих тіней. Колись наші предки задля цього навіть вигадували різні пастки із солі й часнику. Пізніше церква це робити заборонила, оскільки визнала його язичницькі коріння.

Прикмети на Вознесіння Христове

Якщо курка знесла цей день яйце, то його треба підвісити під дахом. За прикметою, яйце буде захищати мешканців будинку від нещасть і неприємностей впродовж року.

Якщо на Вознесіння хороша погода, то вона протримається до дня Святого Михайла.

Дощовий день на Вознесіння віщує хвороби для домашньої худоби та неврожай.

Роса в цей день вважається цілющою.

Властивості трав у лікуванні посилюються і зберігаються до настання Івана Купала.

Якщо не буде дощу на Вознесіння, так не буде шість тижнів; як на Вознесіння піде дощ, то буде шість тижнів йти.

Вознесіння з дощем - Ілля з грозою. Також в народі казали, що яка погода на Великий четвер, такою й буде у Вознесіння.

Після Вознесіння можна спокійно купатися у водоймах та не переживати, що можна захворіти.

Якщо чути скрегіт сороки - це до грошей.

Що не можна робити на Вознесіння

В це свято заборонена фізична робота, а також шиття, в'язання чи будь-яке інше рукоділля.

На Вознесіння не можна казати "Христос Воскрес", адже цього дня з храмів виносять Плащаницю.

Не рекомендується в це християнське свято лаятися, сваритися та заповнювати свої думки негативом.

Не можна в цей день викидати сміття, чи тримати в бруді та безладі свій будинок. За повір'ям, сьогодні Христос може зайти в будь-який будинок.

Молодий Буковинець

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