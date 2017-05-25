Вознесение Господне: что нужно сделать в этот день

Православные христиане 25 мая празднуют Вознесение Господне - один из 12 главных праздников.

Вознесение неразрывно связано с Пасхой и выпадает на сороковой день после нее, всегда на четверг. Католики празднуют Вознесение в один день с православными, но начинают отмечать праздник за три дня до назначенной даты.

История праздника

После земной смерти Иисус сорок дней общался в образе человека со своими учениками, давая им наставления. По истечении этих 40 дней он вознесся на Небеса, оставив ученикам послание о втором пришествии, то есть, возвращении на землю, которое описано еще в книге Апокалипсиса. Согласно этому посланию, Христос придет, чтобы всех людей судить справедливым судом за совершенные грехи.

Завершив общение с учениками, Иисус вместе с ними взошел на гору Элеон близ Иерусалима, где благословил учеников и вознесся ввысь в лучезарном облаке. От увиденного апостолы пришли в восторг и трепет. Тогда же явились им ангелы и сказали: "Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо".

В IV веке равноапостольная царица Елена в честь этого праздника на месте Вознесения Иисуса возвела храм.

Сорок дней от Пасхи до Вознесения Церковь призывает нас радоваться: в знак этого в церквях до самой Троицы не совершаются земные поклоны.

Приметы и правила поведения

Издавна считалось, что в течение всех 40 дней, начиная от Пасхи и заканчивая Вознесением, ворота ада и рая оставались открытыми. В этот период душам умерших праведников разрешается находиться на Земле, а души грешников не испытывают адские муки.

Накануне праздника в церквях служится всенощная, а в день Вознесения проводится торжественная литургия.

Существует обычай на Вознесение Господне "завивать березу". Ранее именно на праздник Вознесения девушки заплетали в косу несколько веточек березы и смотрели, не завянут ли они. Если до Троицы ветки оставались зелеными, судьба девушки сложится удачно.

Также в этот день советуют внимательно наблюдать за погодой. Если на Вознесение она была хорошей, то такой продержится и до дня Святого Михаила (21 ноября). Дождь считался плохим знаком и предвещал болезни и неурожай.

Если не будет дождя на Вознесенье, так не будет шесть недель; как на Вознесенье пойдёт дождь, то будет шесть недель идти.

Услышать карканье вороны - добрый знак.

Если слышен стрекот сороки - это к деньгам, но нужно произнести особый заговор, чтобы она несла добро в дом.

Роса в этот день считается целебной, а травы усиливают и сохраняют свои лечебные свойства до наступления Ивана Купала (7 июля).

На Вознесение хозяйки пекли хлебцы-лесенки. Считалось, что такие угощения помогут душам предков как можно скорее подняться на небо. Хлебцы относили на кладбище и поле, чтобы выше к небу тянулись рожь и лен. Наши предки бросали эту выпечку с крыши и смотрели, на сколько кусочков она разломалась: считалось, что столько у человека грехов.

Церковь на Вознесение не рекомендует заниматься тяжелым "черным" трудом. В этот день уже нельзя произносить фразу "Христос Воскрес", поскольку в Вознесение из храмов выносят Плащаницу.

В старину запрещалось бросать мусор и плевать на улицу, потому что "можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих". В этот день также было принято поминать усопших родственников. Для этого жарились блины или готовились яйца.

Что обязательно нужно сделать в этот день

Попросить о помощи

Считается, что именно в этот день Господь слышит все просьбы и поэтому стоит молиться особенно ревностно, испрашивая то, что жизненно необходимо. Правда, денег и богатства лучше в этот день не просить. Исключение составляют случаи, когда деньги нужны на лекарство или для выживания.

Испечь "лестницу"

Пирог или печенье в виде лестницы (или как ее еще называют "лествицы") пекли на Вознесение наши предки. Считая, что после освящения в церкви эта выпечка становится оберегом для всей семьи. "Лестницу" хранили за иконами. А у наших предков была достаточно занимательная забава - бросать эту выпечку с крыши! Если печенье не раскрошилось, то перед вами святой человек. Чем больше же "лестница" разломалась, тем больше у человека грехов.

Помянуть усопших

В этот день также было принято поминать усопших родственников. Для этого жарились блины или готовились яйца. Приготовив небольшие гостинцы, вы также можете сходить на кладбище.

Раздать милостыню

Деньги, продукты или просто одежда - не важно, что вы отдадите неимущим, но сделать это надо непременно. Это гарантированно поможет сберечь мир в вашем доме.

Умыться росой

Считается, что роса на Вознесение обладает чудодейственной силой. Девушкам помогает сохранить красоту и молодость, а старикам дарует силы. По преданиям, роса - это слезы земли об Иисусе Христе, который в этот день покидает ее.

Заготовить лекарственные травы

Именно в праздник Вознесения знахари ходили на заготовку лекарственных трав, так как считалось, что все целебные растения, собранные в этот день, обладают необычными свойствами, что их сила возрастает.

Работать

Великим грехом считается работа в этот день. Лучше посвятите его общению с родными и близкими. Также стоит остановиться и задуматься о себе, о вере, о добре.

Проводить обряды

Несмотря на то, что в Интернете сегодня можно найти немало обрядов и заговоров, которые рекомендуют проводить на Вознесение, лучше этого не делать. Желаемый результат - в виде денег, удачи, продвижения по карьере - вы, может быть, и получите, но откат в виде кары падет на детей. Потому что церковь не поощряет подобные действия.