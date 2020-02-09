Возвращенные Украине с РФ судна отправят на ремонт

Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" отправятся на завод для ремонта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже на следующей неделе будут отправлены на завод. Второй катер, "Бердянск", станет на ремонт несколько позже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее суда не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы, хотя они прибыли на базу ВМС ВСУ в уничтоженном состоянии и их доставляли буксиры.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября в Киев вернулись 35 заложников, в том числе 24 моряка. Они вернулись на родину в рамках обмена между Украиной и РФ.

А 20 ноября 2019 украинские катера "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" вернулись из плена в аннексированном Россией Крыму.

Также напомним, 21 ноября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращенные из российского плена корабли ВМС "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" отремонтируют в течение трех месяцев.