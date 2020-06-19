Вперше в Україні відзначають День фермера

Сьогодні, 19 червня, в Україні святкують День фермера. Це нове для нашої країни професійне свято й відзначається воно вперше. Лише напередодні його заснував президент Володимир Зеленський, підписавши відповідний указ.

Перед тим, 3 червня, проєкт цього указу схвалив Кабінет міністрів Україні. Тож, починаючи відсьогодні, в Україні щорічно 19 червня своє професійне свято відзначатимуть усі фермери. Згідно із указом глави держави, День фермера встановлено з метою сприяння розвитку фермерського руху в Україні та на підтримку ініціативи громадськості.

Це свято присвячене вшануванню вкладу фермерських господарств у розвиток агропромислового сектору і продовольчої безпеки України. Дата 19 червня була обрана для зазначеного професійного свята у зв'язку з ухваленням цього дня у 2003 році закону України "Про фермерське господарство".