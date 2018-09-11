Врач-свидетель по делу Зайцевой уехала на неподконтрольную территорию Донбасса

Один из главных свидетелей по делу ДТП в центре Харькова в октябре прошлого года, в результате которого погибли шесть человек, врач-нарколог Елена Федирко, которая брала анализы у обвиняемой Елены Зайцевой сразу после ДТП, давно не появлялась по месту жительства, и по словам соседей уехала на неподконтрольную территорию Украины. Об этом во время заседания суда сообщил судья Попрас.

По его словам, в один из приходов полиции двери Федирко квартиры открыла женщина, которая отказалась представиться, но сообщила, что Федирко уехала на неподконтрольную территорию Украины в Донбасс, пишет MediaPort

Новый адвокат Зайцевой Евгений Мельниченко заявил, что звонил по телефону Федирко, и в одном случае трубку взял мужчина, который сказал, что телефон в ремонте. Исходя из слов Мельниченко, Федирко действительно находится на неподконтрольной территории, уехала к больной матери, "возможно, в Стаханов".

Напомним, сегодня должен был состояться допрос Федирко в деле о ДТП на Сумской. Это уже вторая попытка доставить Федирко в суд. Ранее полицейские не уточняли, известно ли им местонахождение эксперта, но обещали выполнить предписание прокуратуры и доставить ее в суд.

Как сообщалось ранее, в деле ДТП в Харькове пропали два ключевых свидетеля - врач-нарколог, которая проводила первичный осмотр Елены Зайцевой после ДТП, и полицейский, которая сопровождала Зайцеву в участок. Обе женщины уволились с работы и уехали из города.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли шесть человек, еще пять, в том числе беременная женщина, получили травмы. На проезжей части столкнулись автомобили Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, в результате чего Lexus вылетел с проезжей части и наехал на группу пешеходов.

Досудебным расследованием установлено, что оба водителя нарушили правила дорожного движения, что привело к аварии.

Киевский районный суд Харькова избрал водителю Lexus Елене Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Аналогичную меру пресечения избрали второму участнику ДТП - Геннадию Дронову. На одном из заседаний Зайцева признала свою вину и заявила о том, что готова понести наказание.

По материалам: mediaport.ua