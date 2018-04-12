Вражеский танк обстрелял позиции украинских военных под Каменкой

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 11 апреля, 38 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются.

Террористы продолжают применять для ведения огня запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

На донецком направлении оккупанты накрывали минометным огнем калибров 120 мм и 82 мм и гранатометным огнем укрепления бойцов ВСУ вблизи Песок и шахты "Бутовки". Минометы калибра 82 мм они применяли для обстрелов Новотроицкого, а вооружение танка - Каменки. Из гранатометов боевики били по защитникам Авдеевки, Талаковки, Марьинки, Водяного и Пищевика. А из крупнокалиберных пулеметов докучали военнослужащим сил АТО в районе Каменки, Гнутово, Опытного, Водяного, Песок, Новотроицкого и Павлополя.

Из вооружения БМП они стреляли по Гнутово, Пескам, Невельскому и Пищевику, из стрелкового оружия - по Авдеевке, Лебединскому, Каменке, шахте "Бутовке", Талаковке, Водяному и Гнутово. В районе Марьинки работали вражеские снайперы.

На луганском направлении бандформирования били из запрещенных минометов калибра 120 мм по опорным пунктам украинских военных под Троицким, а из стрелкового оружия - по защитникам Станицы Луганской.

Напомним, накануне оккупанты 13 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. На Донетчине они били из минометов различных калибров и танков.

Как сообщалось, 26 марта участники Трехсторонней контактной группы согласовали бессрочное прекращение огня в Донбассе с 00:01 пятницы 30 марта. "Пасхальное перемирие" стало 14-м с начала войны на востоке Украины.

С 5 марта в зоне АТО было объявлено всеобъемлющее стойкое перемирие, которое российские террористы нарушили через час после начала. Все перемирия, которые предшествовали ему, также систематически нарушались боевиками.