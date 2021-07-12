Євро-2020: Італія обіграла Англію в серії пенальті

11 липня відбувся фінальний матч Євро-2020 - на "Вемблі" в Лондоні зустрічалися збірні Італії та Англії.

Ігровий час завершився внічию 1:1, а в серії пенальті перемогу з рахунком 3:2 святкували італійці.

Перший тайм почався з гола: Тріпп'єр подав на дальню штангу, а Шоу завдав удар в дотик і став автором найшвидшого забитого м'яча в історії чемпіонатів Європи.

До перерви англійці діяли обережно біля власних воріт і не дозволили супернику створити щось небезпечне. Можна відзначити лише дальній удар К'єзи низом поруч зі стійкою.

Після перерви Італія посилила тиск і після низки неточних ударів створила гольовий момент: К'єза змістився з м'ячем уздовж штрафного і завдав точного удару в кут воріт, але Пікфорд врятував британську збірну.

Італійці все-таки забили на 67-й хвилині - після подачі з кутового пробивав Верратті, але Пікфорд зробив сейв, а на добиванні Бонуччі розпечатав ворота англійців - 1:1. Команди з мінімумом моментів завершили основний час і перейшли до овертаймів. При цьому італійці через травму втратили свого лідера К'єзу.

У першому овертаймі англійці були більш активними, але італійці надійно діяли біля своїх воріт, а також створили найгостріший момент 15-хвилинки, коли Емерсон віддавав пас у центр штрафного, а Бернардескі не вистачило сантиметрів, щоб його замкнути.

У другому овертаймі італійці мали шанс зі штрафного, але Пікфорд парирував удар Бернардескі. Англійці усіма силами намагалися не довести ситуацію до серії пенальті, але зламати захист суперника так і не змогли.

У серії пенальті Пікфорд відбив удар Белотті, після чого Рашфорд пробив у стійку, а кіпер англійців відбив постріл Жоржиньо. При цьому Доннарумма парирував удари Санчо і Саки, чим приніс Італії трофей Євро-2020.

Італія - Англія - 1:1 (3:2 - по пенальті) Голи: Бонуччі, 67 - Шоу, 3

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон (Флоренці, 117), Барелла (Крістанте, 54), Жоржиньо, Верратті, К'єза (Бернардескі, 85), Іммобіле (Берарді, 55), Інсіньє (Белотті, 91)

Англія: Пікфорд, Вокер (Санчо, 120), Стоунз, Магуайр, Тріпп'єр (Сака, 70), Філліпс, Райс (Хендерсон, 74, Рашфорд, 120), Шоу, Маунт (Гріліш, 99), Стерлінг, Кейн

Попередження: Барелла, Бонуччі, Інсіньє, К'єлліні - Магуайр

Англія була близька до своєї дебютної перемоги за всю історію чемпіонатів Європи. Для Італії це вже друге чемпіонство на континентальному турнірі після тріумфу в 1968-му році.

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