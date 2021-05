Євробачення 2021: пісня Gо_A потрапила в топ-5 хітів світового рейтингу Spotify

Колектив підкорив Європу піснею SHUM і яскравим номером.

Під час грандіозного фіналу представники України вийшли на сцену шоу під номером 19. Він відбувся 22 травня в Роттердамі

Go_A - український електрофолк-гурт. Представники України на Євробаченні 2021.

У листопаді 2016 року вийшов дебютний альбом гурту "Іди на звук", виданий на лейблі "Moon Records". Того ж року Go_A здобули перемогу в конкурсі "The Best Track in Ukraine", а пісня "Веснянка" потрапила на хвилі "Kiss FM", де шість тижнів поспіль трималася на першому рядку в хіт-параді "10 Dance", у підсумку гурт було номіновано титулом "Kiss FM Відкриття року".