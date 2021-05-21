"Євробачення-2021": стали відомі усі фіналісти конкурсу

У Роттердамі завершився другий півфінал конкурсу "Євробачення-2021".

Так, із 17 учасників, які представили свої країни на сцені Ahoy Arena, до фіналу пройшли ще 10. До гранду-фіналу музичної першості, який відбудеться цієї суботи, 22 травня, долучаться представники таких країн: Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція, Фінляндія.

Також продовжують боротьбу за кубок конкурсу перші фіналісти: Литва, Росія, Швеція, Кіпр, Норвегія, Бельгія, Ізраїль, Азербайджан, Україна та Мальта.

Загалом, у фіналі "Євробачення" заспівають 26 учасників. Серед яких і представники "великої п'ятірки" - Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції, а також країни, яка приймає цьогоріч конкурс - Нідерланди.

Порядок виступів першої десятки фіналістів визначався шляхом жеребкування.