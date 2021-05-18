Євробачення-2021: TAYANNA оголосить результати голосування українського журі

Співачка TAYANNA, яка двічі не зуміла підкорити Національний відбір на Євробачення, стала речницею пісенного конкурсу від України. Саме вона оголосить результати голосування нашого журі у фіналі.

Джерело: інстаграм Євробачення в Україні

У суботу, 22 травня, TAYANNA (справжнє ім'я - Тетяна Решетняк) оголосить результати голосування національного журі України на Євробаченні-2021.

Зазначимо, співачка брала участь у двох Національних відборах на Євробачення - у 2017 і 2018 роках. Спочатку TAYANNA поступилася перемогою рок-гурту O.Torvald, а згодом - епатажному Melovin.

Вже у вівторок, 18 травня, відбудеться довгоочікуваний перший півфінал Євробачення-2021, в якому на сцену вийде представник України - етнофольк гурт Go_А з піснею Shum. 65-ий пісенний конкурс коментуватиме Тимур Мірошниченко. Додамо, українці не можуть голосувати за своїх представників, проте зможуть віддати голоси за інших учасників першого півфіналу.

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