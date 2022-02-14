Євробачення 2022: Україну можуть дискваліфікувати через скандальний відбір

Україну можуть дискваліфікувати з Євробачення 2022 на тлі скандалу довкола переможниці Нацвідбору Аліни Паш, яку звинувачують у підробці довідки про поїздку в Крим.

Про це на прес-конференції Суспільного, розповіли організатори Національного відбору на музичний конкурс.

Голова правління Національної громадської телерадіокомпанії України Микола Чернотицький розповів, що Україні може загрожувати дискваліфікація з конкурсу. Про це він повідомив, відповідаючи на питання журналістів. Причина можливої дискваліфікації у скандалі, в якому можуть побачити заполітизованість.

"Якщо європейська мовна спілка знайде заполітизованість конкурсу, на жаль, може бути взагалі таке, що Україна не представлятиметься", - повідомив Чернотицький.

Також в "Суспільному" пояснили, чому виникла плутанина в прямому ефірі під час оголошення результатів Нацвідбору. За словами представників, це сталося через збій в роботі турнірної таблиці.

Окрім цього, організатори Нацвідбору звернулися до ЗМІ. У "Суспільному" просять "відповідально" віднестися до висвітлення інформації. Будь-яке слово чи рішення щодо Євробачення та участі у ньому України може бути розцінено як політизація.

Як відомо, 12 лютого Аліна Паш перемогла у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022 перемогла Аліна Паш.

Не обійшлося без скандалів. З'ясувалося, що співачку у 2019 році внесли в базу сайту "Миротворець". Причина полягала у тому, що співачка нібито незаконно відвідувала Крим.

Проте Аліна Паш надала докази того, що вона відвідувала окупований Крим законно, через український кордон. Але згодом співачку звинуватили у підробці довідки про поїздку в Крим. "Суспільне" вже відреагувало на цю заяву.

Голова оргкомітету Нацвідбору на "Євробачення-2022", член правління Суспільного готовий піти у відставку, щоб підтвердити чисту репутацію Суспільного - про це він заявив під час пресконференції навколо ситуації за результатами конкурсу.

За словами Лодигіна, для нього довіра до Суспільного як інституції - головна причина, чому він працює у компанії.

"Зараз бачу від суспільства, від суспільства, вираженого у наглядовій раді НСТУ, сигнали недовіри щодо моєї роботи, я згоден прийняти таку аргументацію, якщо до моєї роботи є недовіра. Я готовий подати у відставку, щоб підтвердити криштально чисту репутацію Суспільного у цій справі", - сказав він.

Також він вибачився, якщо образив когось своїм коментарем - йдеться про фразу про "гори й ліси" на адресу виступу Kalush Orchestra. Нагадаємо, коментуючи виступ гурту, Ярослав Лодигін сказав: "Ми вже декілька разів представляли себе як Україна, як українці, як такі люди з лісів, люди з гір в даному випадку".

"Я допускаю, що мені не вистачило точності у формулюванні", - сказав член правління НСТУ.

Він додав, що коментуючи виступ гурту, не мав на увазі ніяких географічних факторів - що хтось із гір чи лісів. "Це метафора, якою я намагався пояснити свої відчуття від того, що побачив. У моїй оцінці мова йшла про відчуття того, як ми репрезентуємо Україну", - пояснив голова оргкомітету нацвідбору Лодигін.

"Я свою оцінку давав перш за все як член журі, як митець, як продюсер, ця оцінка безумовно є суб'єктивною. І я на це маю право", - сказав він.

За словами Лодигіна, під час оцінювання він зважав, яке місце Україна посяде на "Євробаченні-2022" у Турині, наскільки модерно і гідно буде представлена країна. На його думку, в Аліни Паш був найкращий номер, і це підтверджують єврофани і букмекери. Також він сказав, що кілька фіналістів виглядали краще за Kalush Orchestra.

Телеканал НТА

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