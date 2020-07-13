Євросоюз не включить Україну в "зелений" список з 14 липня, шансів немає - Кулеба

14 липня Європейський союз перегляне "зелений" список країн, громадянам яких дозволений вільний в'їзд в країни ЄС. Шансів, що Україна потрапить у цей список в найближчий перегляд, немає.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У найближчий перегляд шансів немає. Тому що, як я вже згадав, наші цифри зараз, м'яко кажучи, набагато гірше, ніж це потрібно. Але ми в МЗС зробили все, щоб допомогти МОЗ налагодити діалог з ЄС, увійти у внутрішні процедури і механізми взаємодії з ЄС, щоб українська сторона мала можливість надавати максимально динамічно повну інформацію не тільки про цифри, але і про ті заходи, які ми застосовуємо в Україні для боротьби з коронавірусом. А це теж дуже важливий критерій", - зазначив міністр.

За його словами, доки Україна не відповідаємо базовому критерію. А це - кількість хворих на 100 тисяч в Україні повинно бути рівне або менше, ніж середня кількість хворих на 100 тисяч в ЄС.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу дозволила країнам-членам з 1 липня відкрити в'їзд для окремих категорій громадян третіх країн. Зокрема, рішення стосується і деяких українців.

Попри заборону в'їзду в Євросоюз для жителів України, яку ухвалили 30 червня, окремі категорії українських громадян все ж мають можливість перетнути кордон.

Так, держави-члени ЄС мають право відкривати в'їзд для наступних категорій:

- які подорожують з метою навчання;

- моряки, які прямують на кораблях;

- громадяни, які подорожують через територію ЄС транзитом;

- висококваліфіковані працівники з третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном.

Також потрапити в країни Євросоюзу зможуть ті категорії жителів України, які досі підпадали під винятки:

- члени сімей громадян ЄС;

- ті, хто має дозвіл на проживання в ЄС або аналогічний документ;

- сезонні працівники;

- дипломати.

По матерiалам: Сегодня