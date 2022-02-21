Євросоюз розгорне в Україні дорадчу військову місію

Європейський Союз ухвалив рішення про розгортання в Україні дорадчо-тренувальної військової місії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, це рішення є важливим політичним сигналом про збільшення присутності ЄС в Україні і початок співпраці у військовій сфері.

«Місія буде дорадчо-тренувальною, це не бойові підрозділи. Але надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого завершення. Ми дуже довго працювали з друзями в ЄС, щоб це відбулося», – сказав міністр.

Параметри цієї місії та час її розгортання ще будуть уточнюватися, але принципово рішення ухвалене.

Кулеба додав, що Європейський Союз міг би вже зараз ухвалити політичне рішення про надання нашій державі перспективи членства в ЄС. На думку міністра, таке рішення здатне надіслати чіткий сигнал Президенту РФ: що б він не робив і як не старався, рух України до ЄС є незворотнім, і Україну ніхто не залишить сам-на-сам з Росією.

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