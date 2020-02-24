По состоянию на понедельник, 24 февраля, все эвакуированные из Китая чувствуют себя хорошо, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале. По его словам, условия пребывания эвакуированных в обсервации удовлетворительные.

"Некоторые мобильные операторы установили временные вышки на территории медицинского центра для комфортного общения эвакуированных со своими родными", - подчеркнул чиновник.

Кроме того, по его словам, в Украине работает национальный штаб, который дважды в день собирает информацию по стране на выявление коронавируса.

"Плюс, ежедневно мы контактируем с ВОЗ для получения последней информации относительно опыта различных стран: как развивается вирус, который сейчас инкубационный период и прочее. Наши специалисты совместно с международными коллегами наблюдают за развитием ситуации для оперативного реагирования", - сообщил премьер-министр.

Также отмечают, что Украина вводит дополнительную процедуру контроля рейсов из стран с риском заражения: "Осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах", - добавил Гончарук.

20 февраля борт с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в Харькове. Перед вылетом из КНР все пассажиры прошли обследование, признаков респираторых заболевание медики не выявили ни у кого из тех, кого взяли на борт. Из Уханя эвакуировали 45 украинцев и 27 иностранных граждан. Трем гражданам и девушке с собачкой отказали в эвакуации из зоны вспышки коронавируса COVID-19.

Граждан доставили на двухнедельную обсервацию в закрытый медцентр МВД в Новых Санжарах Полтавской области. Чтобы не допустить этого, местные жители заблокировали дорогу, в Новые Санжары стянули полицию и Национальную гвардию. В ходе столкновений пострадали 10 человек, в том числе 9 правоохранителей. 24 человека были задержаны, полиция зарегистрировала два уголовных производства.

Вечером того же дня в Новые Санжары вылетели премьер Алексей Гончарук и глава Минздрава Зоряна Скалецкая для организации работы оперативного штаба.

Президент Владимир Зеленский пристыдил украинцев за такое отношение к согражданам, заверив, что "Украина не будет сдавать своих". Одновременно он угрожал разместить эвакуированных украинцев в домах своих политических оппонентов "в Конче-Заспе".

Очевидно, что ни украинские власти, которые в течение месяца не могли организовать эвакуацию, ни сами украинцы не смогли достойно решить задачу вывоза сограждан из зоны эпидемиологического бедствия.

