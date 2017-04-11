Все украинцы, работающие в РФ, завербованы ФСБ, - Черновол

Практически все украинцы, работающие в Российской Федерации, являются сотрудниками ФСБ.

Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил экс-нардеп Тарас Черновол

"Все, кто работает в России (трудовые мигранты из Украины - УН), за редким исключением, подписали соглашение о сотрудничестве с ФСБ. Это даже не обговаривается. Нет ни одного поехавшего на заработки в РФ украинца, которого бы там не завербовала ФСБ ...", - сказал он.

При этом он поддержал идею введения визового режима с РФ.

"Как бы там ни было, нужно понимать, что Россия - враг. Люди, въезжающие к нам из РФ, несут определенную угрозу. Поэтому нам нужно вводить дополнительные меры безопасности. Визовый режим поможет усилить контроль. Помимо этого, он приведет к снижению потока россиян в Украину. Грубо говоря, чтоб меньше тут шастали", - отметил Черновол.