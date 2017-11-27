Всех задержанных в Киевской области на "сходке" криминальных авторитетов отпустилия

Всех задержанных в Пуще-Водице Киевской области на "сходке" криминальных авторитетов отпустили.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

"Мы проверили всех лиц, 65 лиц были доставлены в районное управление, было изъято несколько единиц огнестрельного оружия. Хотя оно (оружие, - ред.) с разрешениями, мы его изъяли для проверок и проведения соответствующих экспертиз. Значительная часть этих людей имеет криминальное прошлое, поэтому все они были проверены на причастность к уголовным преступлениям и на то, находились (находятся) ли они в розыске... Учитывая то, что неоднократно такие встречи переходили в какие-то драки или стрельбу, мы с профилактическими мерами провели проверку", - отметил Крищенко.

Также в полиции отметили, что из задержанных в настоящее время никто не находился в розыске и не проходил по нерассмотренным уголовным делам, поэтому всех отпустили после отработки и проверки документов.

Также Крищенко отметил, что участники "сходки" оказывали незначительное сопротивление во время задержания.

На вопрос о том, все ли изъятое оружие было зарегистрировано, в полиции ответили:

"Зарегистрировано, но мы его (оружие, - ред.) изъяли. Во-первых, будет проведена проверка условий хранения и правил перевозки, также проверим, не переделанное ли оружие. Оно (оружие, - ред.) изъято, открыто уголовное производство по ст. 263 и будет назначена соответствующая экспертиза".

Относительно количества криминальных авторитетов на "сходке" и их возможной связи с протестами под Верховной Радой в полиции отметили: "Это вообще не связанные вещи с протестами под ВР, а также с задержанием лиц, которые по постановлению суда были задержаны и доставлены в следственные органы. В этом случае они пытались решать проблемы криминального мира и не влиять на политические акции и политическое состояние в стране. В отношении количества уголовных авторитетов: я это не комментирую".

Напомним, что в воскресенье, 26 ноября, правоохранители задержали ресторане Пуще-Водице более 60 человек во время "сходки" криминальных авторитетов.