Всемирная боксерская организация (WBO) не рассматривала возможность боя Усика с российскими боксерами

Всемирная боксерская организация (WBO) не рассматривает возможность проведения объединительного боя украинского тяжеловеса Александра Усика с российскими чемпионами Муратом Гассиевым и Денисом Лебедевым.

Об этом заявил президент WBO Франсиско Валкарсель.

"Я знаю, что Усик должен провести бой в Украине, но я не знаю о том, против кого именно он будет драться. Однако с точностью могу сказать, что это не объединительный бой. Организация пока не рассматривала возможность объединительного боя ни с Лебедевым, ни с Гассиевым", - цитирует функционера "Р-Спорт".

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