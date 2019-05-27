Всемирная организация здравоохранения официально признала игроманию болезнью

Всемирная организация здравоохранения официально признала заболеванием игровое расстройство, внеся его в новую редакцию Международную классификацию болезней. В субботу, 25 мая, государства-участники ВОЗ поддержали МКБ-11, в которое включено соответствующее заболевание, сообщает пресс-служба Организации.

Медики определяют игровое расстройство как форму игрового поведения при увлечении видеоиграми, которая характеризуется тремя симптомами. Во-первых, пациент утрачивает контроль над игрой - не контролирует ее продолжительность, интенсивность, частоту. Во-вторых, отдает ей приоритет в ущерб другим видам деятельности, интересам и повседневным занятиям. В- третьих, повышает интенсивность игровой деятельности и не может остановиться, несмотря на негативные последствия.

В ВОЗ рассчитывают, что благодаря включению игрового расстройства в список заболеваний работники сферы здравоохранения будут уделять больше внимания мерам его профилактики и терапии.

МКБ-11 вступит в силу с 1 января 2022 года. Эксперты ВОЗ предложили отнести игровое расстройство к заболеваниям в 2018 году, до этого оно считалось навязчивым поведением.