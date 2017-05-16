Всемирный день вышиванки 18 мая: история праздника

Всемирный день вышиванки в 2017 году будет отмечаться 18 мая, в четверг. В этот день украинцы надевают вышиванки на работу, учебу или просто прогуливаются по улицам своих городов. Праздник призван популяризовать украинскую культуру и традиции и отмечается каждый год в третий четверг мая.

История праздника

Идея зародилась в 2006 году и принадлежит одной из студенток Черновицкого национального университета Лесе Воронюк. Ее вдохновил одногруппник, который всегда ходил на пары в вышиванках. Тогда Воронюк предложила одногруппникам и студентам выбрать день и прийти всем в вышиванках. Сначала инициативу поддержали несколько десятков студентов и преподавателей, но позже праздник разросся до всеукраинских масштабов.

В 2011 году был установлен рекорд по количеству людей в вышиванках в одном месте. На центральной площади Черновцов собралось четыре тысячи людей в вышиванках.

В 2015 году появилась акция "Подари вышиванку защитнику", в которой приняли участие 38 стран мира. Вышиванки передавали бойцам АТО, которые участвуют в боевых действиях в Донбассе.

Традиции и история вышиванки

Вышиванка является не только традиционной украинской одеждой, но и оберегом. Символы и цвета, которые используются при вышивке, обладают определенным смыслом. Традиционно вышивали девушки, которые готовили себе приданное, собирая его в специальный сундук. Небогатая девушка могла похвастаться 30-40 рубашками, среднего достатка - 50-70, а богатые - 100.

Рубашку для младенца вышивала мама или бабушка, во время работы пели песни и молились. Считалось, что так вышиванка становится настоящим оберегом.

В ХІХ веке Иван Франко начал носить вышиванку с пиджаком, привлекая внимание необычным сочетанием и сделав его популярным. В 1876 году Олена Пчилка издала альбом украинских вышиванок, после чего в Европе начался бум украинской вышивки, а в самой Украине начались первые научные изучения вышиванки.

На данный момент фрагменты украинской вышивки используют многие известные дизайнеры, среди которых Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana.