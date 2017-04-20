Вследствие непогоды в Украине остаются обесточенными 199 населенных пункта

По состоянию на утро 20 апреля остаются обесточенными 199 населенных пунктов в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской и Запорожской областях. За сутки восстановлено энергоснабжение 354 населенных пунктов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7 ч. 20 апреля остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Харьковской - 99 н.п., Днепропетровской - 72 н.п., Полтавской - 14 н.п., Херсонской - 9 н .п. и Запорожской - 5 н.п. 19 апреля аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 354 населенных пунктов в шести областях, а именно: в Днепропетровской - 215 н.п., Полтавской - 59 н.п., Харьковской -55 н. п., Запорожской - 19 н.п., Херсонская - 5 н.п. и Кировоградской - 1 н.п., которые были обесточены в течение 18-19 апреля в результате ухудшения погодных условий", - указано в сообщении.

Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

По состоянию на 7 утра 20 апреля на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс. 500 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в г. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.

Для ликвидации последствий непогоды принимаются меры по восстановлению электроснабжения, расчистке автомобильных дорог и распиливания поваленных деревьев в населенных пунктах.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 2 тыс. 901 чел. и 1 тыс. 26 единиц техники, в том числе от ГСЧС 269 единиц техники и 792 чел. личного состава.

Как сообщал УНН 19 апреля, штормовое предупреждение объявлено в Украине через циклон.