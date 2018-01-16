Вспышка кори пришла в Украину из Румынии - МОЗ

Вспышка кори пришла в Украину из Румынии, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время брифинга, передает 112.ua.

"Корь пришла к нам из Румынии, где также есть проблема с уровнем вакцинации", - заявила Супрун.

Супрун добавила, что в Украине в 2017 году было зафиксировано 4782 случая заболевания корью, 75% из этого числа - это дети.

По словам Супрун, 86% заболевших не были привиты от кори в соответствии с календарем.

"Единственным действующим средством против кори является вакцинация", - сообщила Супрун.

Супрун заявила, что в 2017 году в Украине 6 человек погибли от осложнений кори, из 6 погибших 4 - это дети.

Напомним, что за 11 месяцев 2017 года корью в Украине заболели 3382 человека. В прошлом году было зафиксировано четыре смертельных случая. По состоянию на 15 января 2018 года в Киеве зарегистрировано 87 случаев заболевания корью. С 10 по 14 января прививку от кори сделали более 10 тыс. детей в Киеве.

Во Львове корью заболели 74 человека, а в Черновицкой обл. около 500 человек.