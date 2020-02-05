Вспышка коронавируса на лайнере в Японии: на борту находится не менее 20 украинцев

По меньшей мере 20 украинцев находится на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавируса инфекции 2019-nCoV. Об этом Радіо Свобода сообщил человек, который находится на судне.

По словам собеседника Радіо Свобода, корабль отправили на карантин на 14 дней. Согласно данным портала Marine Traffic, сейчас лайнер стоит в море.

Люди с хроническими заболевания могут обращаться с запросами на лекарства, в которых они нуждаются.

Радіо Свобода обратилось в Министерство иностранных дел Украины с просьбой рассказать о состоянии здоровья украинцев и мерах, которые Украина принимает для помощи своим гражданам.

На корабле Diamond Princess обнаружили не менее 10 случаев заболевания коронавируса из Китая. Всего на борту - более 3,5 тысячи человек.

Число инфицированных от китайского коронавируса достигло более 24 тысяч. Около 500 человек умерли.

Вспышка нового коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала глобальной чрезвычайной ситуацией, возникла в декабре в столице китайской провинции Хубэй в городе Ухань.

Однако, по мнению ВОЗ, уровень распространения нового коронавируса из Китая пока не является пандемией.