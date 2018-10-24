ВСУ получили на вооружение UTV вездеходы (фото)

UTV не боится ни грязи, ни песка, ни сложного рельефа

Бойцы 93 бригады Холодный Яр Вооруженных сил Украины получили на вооружение UTV вездеходы для перевозки боевых модулей Стугна.

Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

"UTV расшифровывается как Utility Task Vehicle. В переводе - авто для вспомогательных нужд. Это двухместные вездеходы, оборудованы мощным кузовом. В них бойцы бригады решили разместить противотанковые комплексы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, главным его преимуществом является высокая проходимость и возможность быстрого перемещения противотанковых комплексов в любую точку по абсолютному бездорожью.

Бойцы 93 бригады ВСУ получили на вооружение UTV вездеходы