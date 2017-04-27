ВСУ проведут учения на границе с Крымом

Учебные маневры с преодолением водных преград пройдут в Херсонской и Николаевской областях

28 апреля, военнослужащие Вооруженных сил Украины проведут учения в Херсонской области, которая граничит с аннексированным Россией Крымом. Об этом сообщил пресс-офицер оперативного командования "Юг" ВСУ Игорь Бирюков.

"Это плановые учения боевой подготовки и слаженности воинских частей. Согласно этим планам предусмотрен ряд мероприятий, в том числе и марш, и преодоление водных преград", - сообщил Бирюков.

Кроме того, в оперативном командовании "Юг" ВСУ проинформировали, что утром 27 апреля в Николаевской области с участием отдельной мотопехотной бригады состоится марш с преодолением водной преграды. В ближайшее время эта бригада отправится для выполнения боевых задач в зону АТО.

В пресс-службе Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины подтвердили, что проведение учений в регионе на работу КПВВ на административной границе с Крымом не повлияют.