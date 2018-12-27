ВСУ взяли под контроль "серую зону" на Донбассе

Вооруженные силы Украины взяли под контроль почти всю "серую зону" на Донбассе.

Об этом заявил советник президента государства Юрий Бирюков в эфире одного из украинских телеканалов, информирует "Багнет".

"От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, две трети территории (Донбасса) были освобождены. Практически вся "серая зона" освобождена и взята под контроль", - сказал Бирюков.

Время от времени украинские военные на Донбассе вынуждены были проводить операции по занятию некоторых территорий, чтобы лишить российские оккупационные силы возможности осуществлять обстрелы. В штабе Операций Объединенных сил отчитывались, что во время таких событий украинские бойцы не нарушали Минских соглашений.

Отметим, понятие "серая зона" в Украине появилось в 2014 году, после того как были подписаны Минские соглашения. "Серой зоной" называется нейтральная территория по обе стороны линии фронта. В некоторых местах ее ширина составляет несколько километров, в других - всего 200-300 метров.

Багнет

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